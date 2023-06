NBA : Nouveau prétendant pour Kyrie Irving

Florian Barré

Depuis quelques jours, les rumeurs autour de l’avenir de Kyrie Irving en NBA s’intensifient. L’actuel meneur des Mavericks sera free agent à l’issue du mois de juin et pour l’heure son destin balance entre la franchise de Dallas et les Lakers de LeBron James, que Uncle Drew aimerait particulièrement retrouver. À moins qu’une autre équipe entre dans la course… Une équipe qui aurait, de surcroît, bien besoin d’un gros nom à la mène.

Il sera l’une des grosses attractions de la free agency cet été en NBA. Alors que Kyrie Irving semblait parti pour rester à Dallas au côté de Luka Doncic, son envie de retrouver son copain des Cavaliers LeBron James, pourrait tout bousculer. En effet, comme à son habitude, le meneur de 31 ans se montre imprévisible. Rien n’assure qu’ Uncle Drew sera un Maverick ou un Laker la saison prochaine. De quoi donner des idées à une autre franchise en manque d’un grand nom à la mène.



Les Rockets surveillent Irving

Après trois années de galère avec 17, 20 et 22 victoires en NBA, les Rockets veulent renouer avec le succès la saison prochaine. Après l’arrivée d’Ime Udoka, ancien coach des Celtics, la franchise d’Houston pourrait se séparer de Kevin Porter Jr pour s’offrir une grosse pointure au poste de meneur. Pour ce faire, une enveloppe de 60 millions de dollars existe et elle mènerait à James Harden dans un premier temps. Si la rumeur dure depuis plusieurs semaines, rien ne dit que le Barbu quittera les 76ers pour son ancienne franchise, auquel cas, les Rockets se rabattraient sur Kyrie Irving.

Kyrie Irving serait le numéro un

C’est d’après les informations de Marc Stein que les Houston Rockets ont fait de Kyrie leur plan B en cas d'impossibilité de faire revenir James Harden. Il s'agirait de lui proposer d'être la star et le leader expérimenté d'un groupe jeune articulé autour de Jalen Green, Kevin Porter Jr (s’il reste au poste 2), Alperen Sengun et le 4e pick de la Draft 2023. Une offre qui jouerait sur l'ego de Kyrie Irving, si celui-ci est persuadé de valoir plus qu'un rôle de deuxième option derrière une autre star comme à Dallas avec Luka Doncic, ou à Brooklyn comme c'était le cas avec Kevin Durant.