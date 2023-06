NBA : Un gros trade se prépare, Damian Lillard impliqué

Florian Barré

Où sera Damian Lillard la saison prochaine ? C’est l’une des questions que tous les fans de la NBA se posent depuis plusieurs semaines. En effet, le meneur des Blazers a annoncé qu’il pourrait quitter l’Oregon si rien n’était mis en oeuvre pour faire de Portland un contender sérieux. De ce fait et dans l’optique de garder son All-Star près d’elle, la franchise met en place une stratégie avant la Draft.

S’ils veulent espérer obtenir un titre NBA dans les prochaines années, les Blazers ont tout intérêt à construire autour de Damian Lillard. Cela signifie que la franchise doit faire face à des décisions importantes à l’approche de l’intersaison puisque si elle ne se renforce pas autour de son leader, ce dernier pourrait tout simplement quitter Portland, la queue entre les jambes. Un scénario qui s’avèrerait terrible tant Dame désir être sacré avec les siens : « J’ai clairement exprimé mes souhaits : je veux pouvoir gagner à Portland », a-t-il déclaré tout récemment.

La stratégie des Blazers

Après deux saisons consécutives sans playoffs, Lillard en a ras-le-bol. Pas question de poursuivre cette série, il faut inverser la tendance. Pour ce faire, rien de mieux qu’un coup de pression : « On a une opportunité, en termes d'atouts, pour construire une équipe compétitive. C'est la priorité. Si on ne peut pas le faire, de toute évidence, comme je l'ai dit depuis des mois, alors il va devoir y avoir une discussion. » a balancé le joueur de 32 ans. Désormais, la direction des Blazers est à l’écoute, et deux de leurs atouts les plus précieux, le 3e choix de la prochaine Draft NBA et le jeune Anfernee Simons, sont maintenant sur le marché des échanges selon The Ringer .

De gros noms ciblés