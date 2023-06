Larmes, piscine et ... comment les stars des Nuggets ont fêté leur titre NBA

Florian Barré

Pour la première fois de leur histoire, les Nuggets sont champions NBA et les joueurs ont bien fêté cet événement à l’issue du match contre le Heat. Plusieurs vidéos montrant les différentes réactions au sein de la franchise ont fait le tour des réseaux, en passant des larmes à l’euphorie. Certains joueurs, pour ne pas citer Nikola Jokic, ont d’ailleurs plus de mal que d’autres à se lâcher, ce malgré l’exploit réalisé.

Lundi soir, tard dans la nuit, Denver est élu sacré champion NBA 2023. Les joueurs et leurs femmes s’embrassent, le front office se congratule et les fans exultent. Certains laissent place à leurs émotions comme Jamal Murray, en larmes au moment de la remise du trophée Larry O’Brien. Le meneur des Nuggets s’est exprimé à ce sujet, justifiant ses sanglots par les années et les galères passées : « C'était très difficile de mettre des mots sur ce que je ressentais, ça l'est toujours. Je n'ai pas pu les retenir. C'était un moment surréaliste. Tout m'est tombé dessus d'un coup. Le chemin pour en arriver là, la célébration avec les gars, apprécier le moment, repenser à la rééducation, à moi gamin... et voir ça comme d'un point de vue extérieur, comme si j'étais quelqu'un dans le public, comme si je revoyais le film de tout ça. C'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé toute ma vie. Comme Mike Porter l'a dit, tous les vrais hoopers veulent être sur cette scène et vivre ce moment. La boucle est bouclée. »

Nikola Jokic et sa façon bien à lui de célébrer un titre NBA

De son côté, Nikola Jokic s’est montré plus mesuré. En retrait au moment de la remise du trophée, il a tout de même montré une certaine fougue une fois de retour au vestiaire, ce en plongeant dans la piscine avec son coéquipier et grand ami Jamal Murray. Le MVP des finales est resté très discret devant les caméras mais s’est lâché une fois celles-ci tournées. C’est peut-être la séquence la plus folle de la soirée pour Jokic, du moins en ce qui concerne la célébration.

A championship swim! 😂🏆Jokic throws Murray in to the pool! pic.twitter.com/plu43RzE2v — NBA Canada (@NBACanada) June 13, 2023

En conférence de presse, le Serbe s’est notamment montré plus froid, bien que son discours ait fait rire les journalistes et les internautes. Le Joker a appris que la parade aurait lieu ce jeudi à Denver. Grand fan de chevaux, ce dernier ne veut pas manquer la course du sien qui se déroule dans le même temps. C'est pourquoi le Serbe a déclaré qu'il comptait mettre la pression à Josh Kroenke, le propriétaire des Nuggets, afin d'assister à la course de son cheval : « Je dois rentrer chez moi ! Je ne sais pas quand je vais pouvoir repartir. Peut-être que je vais devoir demander un avion à Josh (Kroenke). Je vais le mettre sous pression et je ne culpabilise pas du tout » a-t-il lâché face aux médias.

Le calme Jokic contre la tempête Gordon

Autre moment marquant de la célébration de la superstar des Nuggets, que seul Nikola Jokic est capable de faire dans un moment pareil : l’ouverture très timide d’une bouteille de champagne, comme s’il n’était pas content de faire la fête après avoir remporté le titre.

Nikola Jokic is NOT the MVP of spraying champagne 🤣pic.twitter.com/sv2jWn76Bd — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 13, 2023

Scénario totalement inverse en ce qui concerne Aaron Gordon. À moitié nu et cigare à la bouche, l’ailier fort de Denver est sorti dans la rue pour fêter le sacre avec les fans de la franchise. Une réaction plus adéquate à la situation. Quoi qu’il en soit, les Nuggets ont bien fêté le titre. Désormais la mission est de réitérer la performance et de créer une dynastie comme l’a bien expliqué le coach Mike Malone.