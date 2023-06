Finales NBA : « Du sang, de la sueur et des larmes »

Florian Barré

Tractés par le monumental Nikola Jokic, logiquement désigné MVP de la finale, les Nuggets ont décroché le premier titre de champion de leur histoire, en arrachant la victoire décisive (94-89) aux dépens du Heat, lundi dans la nuit. À l’image de sa superstar, la franchise est altruiste, classe, humble et désormais sur le toit de la planète basket comme peuvent en témoigner les différentes réactions après la rencontre.

Ce fut dur, intense et sans doute extrêmement éprouvant. « C’était moche », lâchait même Nikola Jokic en guise de premiers mots au micro de la journaliste ESPN installée au bord du terrain de la Ball Arena de Denver. Mais la finalité est si belle pour la franchise du Colorado. Après 47 ans de disette, il est là, ce tant attendu premier titre NBA. Jamal Murray en a d’ailleurs pleuré, beaucoup pleuré : « C'est juste un feeling incroyable. Du sang de la sueur et des larmes pour revenir. Tout le monde dans mon équipe et sur le terrain a crû en moi et en ma capacité à redevenir moi-même. On a donné tort aux sceptiques » a lâché le meneur avant de soulever le trophée Larry O’Brien avec ses partenaires.

Jokic, MVP des finales « Il est le meilleur joueur en NBA » https://t.co/OzBFGR6Ip5 pic.twitter.com/iLWNOYuOLv — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

« Personne n’aime ce job »

De son côté, Nikola Jokic s’est montré plus calme et posé, relativisant la situation, comme s’il ne voulait pas laisser transparaître d’émotions. Le Serbe avait déjà la tête ailleurs, chez lui, loin des parquets qu’il a tant dominés cette saison : « Je dois rentrer à la maison. On a réussi dans notre travail, on a gagné le titre. C'est un sentiment incroyable. Mais comme je l'ai déjà dit, la vie ne se résume pas à ça je pense. Ok, j'ai gagné. Non, on a gagné. Mais ce n'est toujours pas la chose la plus importante au monde. Il y a un tas de choses que j'aime, que j'aime faire. C'est sûrement normal. Personne n'aime son job, ou peut-être que si. Ils mentent (rire). Mais c'est un bon feeling quand tu sais que tu as fait quelque chose auquel personne ne croyait. Nous, l'organisation, les Denver Nuggets ont cru en nous, tous les joueurs ont cru les uns en les autres, et c'est le plus important je pense. » a affirmé le pivot de 28 ans en conférence de presse.

« J’aime ces gars »