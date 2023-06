Jokic, MVP des finales « Il est le meilleur joueur en NBA »

Florian Barré

C’est une soirée historique qu’ont vécue les Nuggets. Pour la première fois de son histoire, la franchise de Denver a soulevé le trophée Larry O’Brien après avoir battu le Miami Heat (94-89). Dans le même temps, Nikola Jokic a été élu MVP des Finales NBA et a reçu le trophée au nom du défunt Bill Russell. Une récompense qui met à l’honneur l’incroyable postseason du Serbe.

C’est sans surprise que Nikola Jokic a été élu MVP des Finales NBA ce mardi dans la nuit. Le pivot de Denver s’est de nouveau montré imposant lors du Game 5 face au Heat avec 28 points et 16 rebonds. Une performance qui pourrait paraître hallucinante si le Joker ne tournait pas en triple-double de moyenne depuis le début des playoffs. Si l’on prend juste ses statistiques face à Miami, le Serbe a inscrit 30.2 points, 7.2 passes et 14 rebonds en moyenne. Nul doute que Bill Russell aurait apprécié le spectacle offert par le pivot des Nuggets.

C’est historique, les Nuggets sacrés champions NBA https://t.co/jI9YhJRoUF pic.twitter.com/6Zd9PwAxaf — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Jokic, une humilité à toute épreuve

Au terme d’un match âpre où il a shooté à 12/16, Nikola Jokic est devenu le premier pivot MVP des Finales depuis Shaquille O’Neal en 2002. Pour cette raison, le Joker pourrait se montrer vantard. Mais comme à son habitude, le joueur de 28 ans n’est pas sorti de la cuisse de Jupiter. « Le travail est fait, il est temps de rentrer à la maison maintenant » a-t-il rapidement lâché à l’issue de la rencontre. Preuve de son incroyable humilité, Jokic s’est ensuite placé à l’écart au moment de la photo d’équipe célébrant le titre NBA décroché, laissant son trophée de MVP à son entraîneur Mike Malone.

Mike Malone rend hommage à sa star