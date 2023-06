NBA : Une star imite Tony Parker, c’est historique

Hugo Chirossel

Alors que les Denver Nuggets ont été sacrés champions NBA pour la première fois dans l’histoire de la franchise, Nikola Jokic quant à lui a reçu le trophée de MVP des Finales. Élu à l’unanimité, le pivot Serbe de 28 ans est ainsi devenu le quatrième joueur européen à recevoir cette distinction, après notamment un certain Tony Parker.

« Le travail est fait, il est temps de rentrer à la maison maintenant . » Fidèle à lui-même, Nikola Jokic n’avait qu’une seule chose en tête après avoir remporté le titre de champion NBA avec les Nuggets. Le pivot de Denver veut maintenant rentrer chez lui, en Serbie. « Oh non, je dois rentrer à la maison », a-t-il déclaré en conférence de presse en apprenant que la parade afin de célébrer le premier sacre en NBA dans l’histoire de la franchise n’aurait lieu que jeudi.

Jokic reçoit le Bill Russell Trophy

« Nikola Jokic est une super personne, un super mari, père, fils et frère et sur les terrains de basket il a prouvé encore et encore qu'il est le meilleur joueur en NBA », a confié Michael Malone au sujet de Nikola Jokic. Double MVP de la saison régulière (2021, 2022), le Serbe a donc ajouté le Larry O’Brien Trophy à sa collection, ainsi que le Bill Russell Trophy, récompensant le MVP des Finales. Un trophée amplement mérité au vu des performances de Nikola Jokic, qui a tourné à 30,2 points, 14 passes et 7,2 rebonds de moyenne dans la série face au Heat.

Jokić received all 11 votes from a media panel covering the #NBAFinals The Nuggets center averaged 30.2 points, 14.0 rebounds and 7.2 assists in the Finals series. The voting panel ⬇️ https://t.co/hFH9skxUgD pic.twitter.com/B91D03Ms0y — NBA Communications (@NBAPR) June 13, 2023

Quatrième européen de l’histoire à être élu MVP

Sélectionné à la 41e position par les Nuggets lors de la Draft 2014, Nikola Jokic est devenu le joueur le plus bas drafté à être élu MVP des Finales. Sur ces playoffs, il est également le leader en termes de points (600), de rebonds (269) et de passes (190), ce qui est encore une fois une première. Enfin, il succède à Tony Parker (2007), Dirk Nowitzki (2011) et Giannis Antetokounmpo (2021), pour devenir le quatrième joueur européen de l’histoire de la NBA à recevoir le trophée de MVP des Finales.