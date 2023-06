NBA : Les successeurs de Tony Parker sont connus

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après la victoire du Heat dans le game 2, les Nuggets ont réagi directement et sont allés s’imposer sur le parquet floridien. Une victoire que Denver doit en grande partie à son duo Nikola Jokic - Jamal Murray, auteurs tous deux d’un triple double. Kyle Lowry a même osé les comparer à Tony Parker et Tim Duncan.

Finales NBA inédites ! Pour la première fois de leur histoire, les Nuggets atteignent ce stade de la compétition et ils n’ont jamais été aussi proches de soulever leur premier titre de champion NBA. En face, le Heat a l’habitude de ces rendez-vous. Mais la dynamique est loin d’être la même. 8ème de Conférence Est, Miami a dû passer par le play-in et réaliser un parcours exceptionnel pour atteindre les Finales.

Jokic et Murray portent les Nuggets

Après la victoire de Denver dans le game 1, Miami a rebondi directement et a récupéré l’avantage du terrain. Mais les Nuggets n’ont pas tergiversé et sont allés chercher leur deuxième victoire de cette série sur le parquet du Heat grâce surtout à un duo Nikola Jokic - Jamal Murray des très grands soirs. Un triple double chacun et les compliments de tous ceux qui ont pu assister à ce nouveau récital. A commencer par Mike Malone, le coach des Nuggets.

Lowry les compare à Parker et Duncan

« Je suis avec Jokic depuis huit ans et Murray sept, j’ai vu pas mal de grandes performances, mais jamais en Finals. Avec leur performance, ils ont marqué l’histoire comme personne auparavant. C’est de loin leur meilleure performance ensemble », admet le technicien dans des propos relayés par Basket USA . Kyle Lowry, le meneur du Heat, a été interrogé sur la question et ce duo lui fait penser à deux légendes. « Je suis assez vieux pour avoir joué contre Tim Duncan et Tony Parker. Franchement, c’est un super duo que j’ai eu la chance d’affronter. Jamal et Jokic sont mortels car ils peuvent marquer et passer, et ils se trouvent tous les deux très bien », reconnaît le champion NBA 2019.

«Ils ne cessent de vous faire reculer»