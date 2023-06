Wembanyama numéro 1, un gros trade est évoqué pour la Draft NBA

Florian Barré

Si le premier choix de la Draft NBA 2023 est quasiment acté, le deuxième et troisième choix ne le sont pas. Ces dernières semaines, la cote de Brandon Miller augmente, au point où Scoot Henderson pourrait tomber à la troisième place de la prochaine Draft. Ce dernier plaît beaucoup aux Pelicans et pour l’obtenir, la Nouvelle-Orléans semble prête à céder Zion Williamson.

Les New Orleans Pelicans pourraient vivre une intersaison animée. Sur cette Draft NBA, la franchise de Louisiane apprécie énormément le profil de Scoot Henderson. Au point d'envisager un trade et de potentiellement sacrifier Zion Williamson selon Shams Charania. L’intérieur, sélectionné en première position de la Draft 2019, peine à convaincre de par ses récurrentes blessures. De ce fait, le journaliste de The Athletic n’écarte pas l’option d’un échange : « On m'a dit que les Pelicans s'intéressaient à Scoot Henderson. Ils veulent Scoot Henderson lors de cette Draft. Ils ont des conversations avec les Hornets pour obtenir le #2 pick. La question est de savoir comment l'échange peut fonctionner. Est-ce que les Pelicans envisagent sérieusement de transférer Williamson ? Est-ce qu'ils bougeraient donc Williamson ? Ce sont les grandes questions » a conclu l’insider.

Les Blazers viennent s’ajouter au débat

Une autre question se pose. Les Hornets vont-ils vraiment sélectionner Scoot Henderson ? Ces dernières semaines, la cote de Brandon Miller a largement évolué au point où les Frelons pourraient le préférer à Henderson. Dans ce cas et avec le 3e pick de draft, ce serait Portland qui récupérerait le meneur. Alors que se passerait-il dans une telle situation ? Mauvaise nouvelle pour les Pels ? Et bien peut-être pas puisque la franchise de Joe Cronin pourrait aimer l’idée de rapatrier Williamson dans l’Oregon.

Portland prêt à sacrifier son choix de draft ?

Pour viser le titre la saison prochaine, les Blazers semblent justement enclins à échanger leur 3e pick contre un joueur All-Star, pour permettre à Damian Lillard de se sentir entouré. La superstar menace depuis plusieurs semaines de quitter sa franchise de toujours si rien n’était fait durant l’intersaison pour faire de Portland un contender. Alors allons-nous assister à un blockbuster trade lors de la prochaine Draft, qui se déroule le 22 juin. La possibilité existe bien selon Shams Charania et le rôle principal pourrait être détenu par les Pelicans.