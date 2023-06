NBA : Les Lakers de LeBron James veulent un coéquipier de Stephen Curry

Florian Barré

Battus par Denver, néo-champions NBA, lors des Finales de conférence, les Lakers auront à coeur de se venger la saison prochaine. Pour ce faire, les Angelinos préparent déjà l’intersaison en visant un membre du roster des Warriors, agent libre cet été. En effet, la franchise de Los Angeles a besoin de shooteur et Donte DiVincenzo pourrait être le parfait remplaçant de D’Angelo Russell.

Alors que l’offseason NBA n’a pas encore démarré, le front office des Lakers est déjà au four et au moulin pour trouver un joueur capable d’entourer à la perfection Anthony Davis et LeBron James. Si les noms de Kyrie Irving, Chris Paul et Fred VanVleet reviennent régulièrement ces derniers temps, celui de Donte DiVincenzo vient s’ajouter à la liste d’après un dirigeant de la conférence Ouest. Pas de pitié entre Lakers et Warriors, bien au contraire. Si une franchise peut affaiblir l’autre, elle n’hésitera pas à le faire.



Jokic, MVP des finales « Il est le meilleur joueur en NBA » https://t.co/OzBFGR6Ip5 pic.twitter.com/iLWNOYuOLv — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

« Il serait le joueur parfait pour les Lakers »

C’est via Sean Deveney d’ Heavy Sports que l’information concernant le joueur de Golden State est sortie : « Les Lakers vont probablement tenter leur chance avec Donte DiVincenzo des Warriors, en fonction de ce qu’ils vont faire avec lui. Il pourrait demander plus que la MLE (environ 12/13 millions, NDLR) sur le marché, mais il serait le parfait joueur pour les Lakers. Un shooteur capable de manier le ballon en sortie de banc. » a balancé le dirigeant, resté anonyme.

DiVincenzo ou Russell ?

Avec 9.4 points, 4.5 rebonds, 3.5 passes le tout à presque 44% au tir et 40% à trois points, DiVincenzo est assurément un bon profil pour une sortie de banc. Si D’Angelo Russell, décevant en playoffs avec L.A, venait à quitter les Angelinos, l’actuel Warrior pourrait même bénéficier d’une place de choix dans le roster de Darvin Ham dans le cas où aucun autre meneur ne rejoindrait la franchise californienne. Quoi qu’il en soit, Donte DiVincenzo est un profil parfait pour un prétendant au titre. Reste à savoir si les Lakers pourront s’aligner sur les exigences du joueur de 26 ans.