NBA : Grosse annonce pour Wembanyama et les Spurs

Le 22 juin prochain lors de la Draft, sauf surprise, Victor Wembanyama sera un joueur des Spurs de San Antonio. C’est sous l’égide du mythique Gregg Popovich que l’intérieur français va débuter son aventure en NBA. En fin de contrat, le coach de la franchise texane pourrait même rempiler pour trois saisons selon les dernières rumeurs. Bonne nouvelle pour Wemby ?

Depuis plusieurs années, la retraite de Gregg Popovich est évoquée à chaque intersaison NBA. L’homme de 75 ans avait affirmé qu’il la prendrait le jour où Tim Duncan prendrait la sienne et le voilà, sept ans plus tard, en train de discuter d’une nouvelle prolongation. Certainement animé par l’idée de pouvoir accompagner le phénomène Victor Wembanyama pour ses débuts en NBA, Coach Pop devrait se voir proposer un contrat de trois ans par la franchise de San Antonio. 14 millions de dollars par an et l’opportunité de mettre fin au contrat à chaque fin de saison, voilà les grandes lignes que pourrait signer le quintuple champion NBA selon Spurstalk .

Un contrat qui arrange toutes les parties

Quoi qu’il en soit, le front office aurait déjà acté la présence de Popovich pour la saison prochaine. Cette prolongation a en grande partie été rendue possible par l’acquisition du 1er choix de la prochaine Draft, synonyme de Wembanyama. Le nouveau contrat qui se prépare pour l’homme de 75 ans permettra au coach, du fait de sa flexibilité, de passer à autre chose dès qu’il le souhaite. Une nouvelle aventure qui s’annonce enrichissante à tout point de vue donc.

Un Pop vieillissant, de plus en plus axé sur la jeunesse