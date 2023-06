Finales NBA : L’énorme boulette de Nikola Jokic après le titre des Nuggets

Florian Barré

Dans la nuit de ce lundi, Nikola Jokic a humblement célébré son premier titre de champion NBA et ça n’a pas manqué de faire parler les observateurs. Le Serbe semble malgré tout un brun trop « je-m’en-foutiste », au point où il aurait déjà perdu son trophée de MVP des Finales. Dans un entretien avec ESPN, le pivot des Nuggets a déclaré ne pas savoir où était passé son sésame.

Comme à son habitude, Nikola Jokic a fait preuve de nonchalance malgré la folie et l’exultation qui parcourait les têtes des Nuggets, champions NBA pour la première fois de leur histoire. Discret sur les photos ou au moment d’ouvrir une bouteille de champagne, le Joker a fait parler de lui dès lors qu’il est apparu face aux médias, ce à base de remarque témoignant de son désintérêt pour la situation : « Le travail est fait, il est temps de rentrer à la maison maintenant » avait balancé le Serbe. « Comme je l'ai déjà dit, la vie ne se résume pas à ça je pense. Ok, j'ai gagné. Non, on a gagné. Mais ce n'est toujours pas la chose la plus importante au monde. Il y a un tas de choses que j'aime, que j'aime faire. C'est sûrement normal. Personne n'aime son job, ou peut-être que si. Ils mentent (rire). » avait-il ajouté en conférence de presse quelques minutes plus tard.



Jokic a perdu son trophée

Cette attitude, cocasse au premier abord, est un peu moins drôle depuis que l’on sait qu’il a égaré son trophée de MVP des Finales. C’est lorsque le Joker s’est présenté face à Malika Andrews que la question de la statuette remise en main propres par Adam Silver est arrivée : « C'est la première fois que le MVP des Finales vient faire cette interview sans son trophée. Où est-il ? » a demandé la journaliste à Nikola Jokic. Ce à quoi il a répondu : « Je ne sais même pas. Je l'avais laissé dans le bureau de l'intendant et après il n'y était plus. J'espère qu'il reviendra jusque chez moi. »

Tout est bien qui finit bien