NBA : La douche froide pour Wembanyama

Arnaud De Kanel

Le grand jour approche pour Victor Wembanyama. Jeudi, l'intérieur tricolore sera fixé sur son sort puisque la Draft se tiendra à New-York. Mais avant son arrivée sur les parquets de NBA, Wemby a terminé sur une fausse note avec les Mets 92 en Betclic Elite.

Ultra favori de la Draft qui se tiendra ce jeudi à New-York, Victor Wembanyama a foulé une dernière fois les parquets français. Ce lundi, il s'est envolé avec sa famille pour les Etats-Unis afin d'y débuter sa nouvelle vie. Le jeune Wemby a déjà laissé une trace de son passage en France et il aurait pu terminer de fort belle manière en remportant le titre. C'était sans compter sur la Roca Team de Monaco.

Monaco brise le rêve de Wembanyama

Personne ne les attendait en début de saison pourtant les Mets 92 étaient bien au rendez-vous de la finale de Betclic Elite. Portés par un Bilal Coulibaly en feu, les coéquipiers de Victor Wembanyama se sont heurtés à la redoutable Roca Team de Monaco. Les Monégasques, 3ème meilleure équipe d'Europe cette saison, ont remporté le premier championnat de France de leur histoire jeudi dans les tous derniers instants de la rencontre. Jordan Loyd a climatisé le court Philippe Chatrier, devenu un terrain de basket le temps d'une soirée, et il a scellé la victoire des Roca Boys . La marche était trop haute pour les Mets 92 qui ont perdu cette série 3 à 0. Victor Wembanyama ne voulait évidemment pas partir sur une défaite. « C 'est frustrant... Il y avait la place, c'est ce qu'on s'est dit à la fin du match... On voulait gagner, revenir à 2-1, prendre le deuxième à domicile et égaliser à 2-2... Mais il y a plein de raisons, pleins de facteurs qui font qu'on a perdu cette rencontre », a-t-il lâché en conférence de presse. Désormais, la NBA l'attend.

«Ce n'est qu'un au revoir»