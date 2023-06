NBA : River Walk, guacamole et rodéo... Ce qui attend Victor Wembanyama

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

Sauf énorme surprise, à laquelle personne ne croit, Victor Wembanyama débutera sa carrière NBA chez les Spurs. Dans quelques semaines, l’international français va débarquer à San Antonio. Une destination idéale, d’un point de vue sportif… qui devrait également lui offrir l’une des qualités de vie les plus appréciables des États-Unis.

Dans quelques jours se tiendra la Draft annuelle de la NBA. Si pour de nombreux jeunes espoirs le suspense est insoutenable, le Français Victor Wembanyama sera, lui, beaucoup plus détendu. Depuis la Loterie du mois de mai dernier, qui a vu les San Antonio Spurs hériter du premier choix, le joueur des Mets 92 sait qu’il débutera sa carrière américaine dans le sud du Texas. Une destination qui avait ravi l’international français le soir de la Loterie. S’il avait logiquement refusé de parler de choix préféré avant l’évènement, son soulagement et son sourire au moment de voir les Spurs remporter la Loterie voulaient tout dire. Et pour cause, Wembanyama pouvait difficilement espérer mieux. « Je trouve qu'il tombe très bien », nous explique Rémi Reverchon, journaliste spécialiste de la NBA pour beIN SPORTS, et auteur des livres Road trip NBA et Road trip NBA : Le guide USA . « C’est une ville qui est à la fois calme, mais aussi dingue de basket. Il y a du football dans une ligue mineure, mais en sport pro, ils n'ont que les Spurs. Le public adore son équipe. »

« Un environnement parfait »

Des fans, qui sont impatients de voir le Français débarquer. Fresque murale, goodies à son effigie… Wembanyama est déjà un Spurs aux yeux de tout le monde à San Antonio. « Il symbolise la remontée du projet Spurs », poursuit Rémi Reverchon. « De la pression il en aura forcément. Mais ça n’a rien à voir avec la pression qu’il peut y avoir dans des villes comme New York ou Los Angeles. Même si le public peut être exigeant, les Spurs ne gagnent plus rien depuis quelques années, donc je pense que les attentes seront tout de même raisonnées. Il aura du temps. On ne va pas lui demander de ramener le titre dès l'an prochain. C'est un environnement parfait. »

La hype Wembanyama continue de plus belle à San Antonio et ça passe par une fresque mural de @vicw_32 avec le maillot des Spurs#PorVida pic.twitter.com/RuO8Wm0eg8 — SA Spurs France (@SA_SpursFrance) March 18, 2023

« San Antonio est une ville très cool »

Si d’un point de vue sportif, les Spurs avaient en effet tout de la destination idéale pour débarquer en NBA, d’un point de vue de la vie quotidienne, Wembanyama est aussi verni : « Si on parle de qualité vie, San Antonio est une ville très sous-cotée selon moi », continue Rémi Reverchon, qui a étudié et vécu plusieurs années aux États-Unis. « Il n'y a pas de grands bâtiments, ce n'est pas News York ou Los Angeles. On peut avoir le sentiment depuis la France que c'est un petit patelin, mais c'est l'une des plus grandes villes des États-Unis. C'est une ville très étendue et immense si on regarde sa superficie. C'est une ville très cool, très touristique. C'est dans le sud du Texas où le climat est idéal voir très chaud en été. Il y a un esprit très cowboy, ils sont fans de rodéos. Et ce n’est pas très loin de la frontière avec le Mexique donc il y a aussi un côté très latin, très chaleureux. C'est un mix qui marche très bien entre la culture très texane, très américaine et la culture latine. »

Les amis, voici baby number 2: je vous présente « Le Guide USA »! 💙❤️✈️ Un vrai guide de voyage, facile à emporter dans l’avion🇺🇸 Des bons plans dans 30 villes, on rajoute Vegas et Seattle 🏀 Sport, sneakers, bouffe, sape, culture, vous saurez tout!🔥Sortie le 20 avril!🔥 pic.twitter.com/2Fds1Mm8q8 — Remi Reverchon (@SoFrenchProd) March 21, 2023

« Le meilleur guacamole de la Terre »