NBA : Le pote de LeBron James lâche une grande annonce

Hugo Chirossel

Après l’élimination des Lakers face aux Denver Nuggets en finale de la conférence Ouest, LeBron James a entretenu le flou au sujet de son avenir. Le King, désormais âgé de 38 ans, a laissé entendre qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière, ou du moins qu’il avait besoin d’y réfléchir. Des propos auxquels n’a pas du tout cru Dwyane Wade.

« Nous verrons ce qui se passera... Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai beaucoup à penser pour être honnête. À titre personnel, pour ce qui est du basket-ball, je dois réfléchir à beaucoup de choses . » Balayé 4-0 par les Denver Nuggets en finale de la conférence Ouest, LeBron James laissé entendre en conférence de presse qu’il allait se poser des questions sur son avenir. Dans la foulée, ESPN indiquait qu’à 38 ans, le King réfléchissait à un possible départ à la retraite.

NBA : Il y a de quoi s'inquiéter pour Wembanyama ! https://t.co/Izhcu504eZ pic.twitter.com/p6K5YlOivj — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

« Je l'ai vu et je me suis dit : “Non, je n'y crois pas” »

Si certains ont pris les propos de LeBron James au sérieux, d’autres ont vu cela comme un moyen de faire passer un message aux Lakers. LeBron James n’a plus de temps à perdre et veut une équipe compétitive capable de lutter pour le titre de champion. Ce qui a été le cas en fin de saison après des débuts totalement ratés par la franchise de Los Angeles. Dwyane Wade quant à lui n’a pas cru une seule seconde qu’il envisageait sérieusement de partir à la retraite. Grand ami de LeBron James, avec qui il a été sacré à deux reprises avec le Miami Heat, il estime qu’après un peu de repos, le King reviendra plus motivé que jamais.

« Il va se dire : “Ok, le Roi est de retour” »