La NBA attend une star du foot !

Arnaud De Kanel

Après deux saisons passées au PSG, Lionel Messi va s'engager avec l'Inter Miami, la franchise de MLS gérée par David Beckham. L'arrivée de la Pulga aux Etats-Unis a fait l'effet d'une bombe et les superstars de la NBA sont ravies d'accueillir un tel monument.

Lionel Messi a pris sa décision. L'attaquant argentin ne continuera pas sa carrière au PSG ni au FC Barcelone mais bien à l'Inter Miami. « J'ai pris la décision d'aller à Miami. Ce n'est pas encore fait à cent pour cent. Il me manque encore quelques éléments, mais nous avons décidé de poursuivre notre route », a confié le septuple Ballon d'Or dans un entretien accordé au Mundo Deportivo . Lionel Messi va donc rejoindre la MLS pour la première fois de sa carrière. Au pays de l'Oncle Sam , tout le monde attend l'Argentin. C'est notamment le cas des plus grandes stars de la NBA.

«Bienvenue en MLS Messi !»

Avec Novak Djokovic ou encore Rafael Nadal, Lionel Messi est l'un des rares monuments du sport à être en activité et tout le monde rêve de le rencontrer, qu'importe sa notoriété. Giannis Antetokounmpo, la vedette des Bucks de Milwaukee, a donné rendez-vous à l'ancien attaquant du PSG. « Bienvenue en MLS Messi ! On se voit à Nashville », a-t-il écrit sur son compte Twitter . Jimmy Butler aura certainement plus de chances de croiser Messi puisqu'il défend les couleurs du Heat de Miami.

«Heureux qu'il soit là»