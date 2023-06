Annonce fracassante de Messi, il craint le pire

Jean de Teyssière

Depuis que l'on sait que Lionel Messi ne restera pas au PSG, la rumeur évoquait que la Pulga souhaitait rester dans un championnat compétitif pour disputer la Copa America 2024 et surtout la Coupe du Monde 2026. Pour le prochain Mondial, l'Argentin sera âgé de 39 ans et sa récente venue dans le championnat américain ne semble pas aider à une préparation optimale. D'autant qu'il a annoncé qu'il ne la disputerait pas et le sélectionneur, Lionel Scaloni, a réagi à cette annonce.

La dernière image de Lionel Messi en Coupe du monde est-elle celle où il soulève le trophée le plus convoité ? Sans doute. À bientôt 36 ans, Lionel Messi en est au crépuscule de sa carrière. Le septuple Ballon d'Or a donc quitté le PSG pour filer de l'autre côté de l'Atlantique, en Floride à l'Inter Miami. Bien loin d'un championnat compétitif, ce qui pourrait laisser entendre à une imminente retraite internationale.

« C'était ma dernière Coupe du monde au Qatar »

Dans les médias chinois, de part la présence de la sélection argentine pour y jouer un match amical face à l'Australie, Lionel Messi a évoqué sa possible retraite internationale : « La Coupe du monde 2026 ? Je pense que non. C'était ma dernière Coupe du monde (ndlr : au Qatar). Je verrai comment les choses vont se passer, mais en principe, je ne jouerai pas le prochain Mondial. »

Messi : Le PSG prend une grande décision, Mbappé est le prochain https://t.co/v9oWpkzKxe pic.twitter.com/MOadOka75E — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

« Il y a encore du temps avant la Coupe du monde »