Wembanyama débarque en NBA, la France prépare un coup historique

Hugo Chirossel

Si l'engouement autour de Victor Wembanyama ne cesse de grandir à l’approche de la Draft 2023, il ne sera pas le seul français mis à l’honneur. Après son coéquipier chez les Mets 92 Bilal Coulibaly, Rayan Rupert a également été invité dans la Green room, qui regroupe les meilleurs prospects lors de cette soirée. C’est la première fois que trois joueurs français y sont conviés et ils pourraient tous être sélectionnés dans le top 25.

Le grand jour approche pour Victor Wembanyama. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le phénomène français sera définitivement fixé sur l’équipe qu’il rejoindra en NBA. Les attentes sont énormes autour de Wemby , qui est probablement le prospect le plus attendu depuis un certain LeBron James en 2003. Les Spurs ayant hérité du premier choix, il ne fait aucun doute qu’ils sélectionneront Victor Wembanyama, qui devrait donc devenir le premier joueur français de l’histoire à être drafté à la première place.

NBA : La carrière d'un numéro un de Draft est menacée https://t.co/sOuFhsvTcl pic.twitter.com/bZT5yipef0 — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Trois Français dans la Green Room, une première

Si Victor Wembanyama monopolise l’attention, d’autres joueurs français risquent de faire eux aussi leur arrivée en NBA la saison prochaine. À commencer par son coéquipier chez les Mets 92 Bilal Coulibaly, qui pourrait intégrer le top 10. En plus des deux compères, un troisième français a été invité à rejoindre le Green Room lors de la Draft 2023. En effet, comme indiqué par Jonathan Givony d’ ESPN , Rayan Rupert a lui aussi été convié à intégrer la salle qui regroupera les prospects les plus attendus lors de cette soirée. C'est d’ailleurs la première fois que trois Français y prendront place en même temps.

Killian Hayes, joueur français le plus haut drafté

Ce qui est de bon augure pour le basket tricolore, puisque trois de ses jeunes éléments pourraient être sélectionnés dans le top 25 de la Draft 2023. Jusqu’à maintenant, c’est Killian Hayes qui détient encore le titre de joueur français le plus haut drafté (7e choix en 2020), après avoir succédé à Frank Ntilikina (8e, 2017). 10 ans plus tôt, Joakim Noah avait été sélectionné par les Bulls à la 9e position. L’année passée, Ousmane Dieng avait échoué au pied du top 10 (11e), tandis qu’Evan Fournier avait été le 20e choix en 2012. À titre de comparaison, des joueurs comme Boris Diaw (21e), Nicolas Batum (25e), Rudy Gobert (27e) et sans oublier la légende Tony Parker (28e), avaient tous été draftés en dehors du top 20.