NBA : Un numéro un de Draft est attendu au côté de Damian Lillard

Florian Barré

Le compte à rebours a commencé pour les Trail Blazers. Un transfert de Damian Lillard n’a jamais paru aussi crédible et les semaines à venir s’annoncent décisives pour la franchise de l’Oregon. Ses dirigeants vont devoir sensiblement renforcer l’effectif. Pour cette raison, des rumeurs de plus en plus insistantes envoient Zion Williamson à Portland et la Draft de ce jeudi jouera un rôle prépondérant dans le dossier.

Parmi les équipes à suivre de près en amont de la Draft NBA, il y a les New Orleans Pelicans. Leur intérêt pour Scoot Henderson n’est un secret pour personne, et c’est spécifiquement ce qui a lancé les rumeurs autour d’un potentiel trade de Zion Williamson. Les Hornets et leur pick #2 sembleraient se tourner vers Brandon Miller. C’est donc tout naturellement que les Blazers devraient récupérer le jeune Henderson en troisième position. Problème, la franchise de Portland veut tout faire pour garder Damian Lillard qui menace de s’en aller. « J’ai été parler à mes sources du côté de Dame, et le message est clair : Il ne veut pas être dans un projet de jeunes, il veut jouer avec des vétérans qui peuvent l’aider à gagner dès maintenant. » a affirmé le journaliste Brian Windhorst.

La cassure est faite entre Zion et les Pels

En somme, Portland pourrait bel et bien préparer un trade comprenant Scoot Henderson. La Nouvelle-Orleans, en froid avec son intérieur Zion Williamson pourrait foncer pour obtenir un deal. En effet, le joueur est constamment sujet aux blessures et est dernièrement rattrapé par un scandale avec une actrice X qui l’accuse d’avoir été infidèle et qui le menace de sortir des sextapes. La goutte de trop pour sa franchise qui comme le révèle Bill Simons, pourrait vouloir s’en séparer une bonne fois pour toutes : « L'histoire de Zion est un véritable casse-tête. Encore hier quelqu'un (une source légitime liée aux Pelicans, NDLR) me disait qu'il ne serait plus avec les Pelicans d'ici à jeudi » a balancé le journaliste dans le Bill Simons Podcast .

Vers un deal entre Portland et la Nouvelle-Orleans ?

C'est que le premier choix de la Draft de 2019 a eu sa part d'ennuis depuis son arrivée dans la NBA. En effet, Zion n'a disputé que 24 rencontres lors de sa saison rookie, alors ennuyé par des problèmes aux genoux. Puis, une blessure au pied lui a fait rater l'entièreté de la saison 2021-2022. L'ailier fort a aussi été limité à 29 affrontements cette saison à cause de blessures à un ischio-jambier. Néanmoins, lorsque Williamson joue, il sait faire la différence. En 114 matchs dans la NBA, il maintient une moyenne de 26 points par match, 7 rebonds et 3,5 passes par match. Mais désormais, les Pelicans auraient à l'œil le meneur et espoir cinq étoiles Scoot Henderson, qui devrait être drafté dans le top 3 jeudi soir par Portland. Damian Lillard semble de son côté valider l’hypothèse d’une arrivée de Williamson dans l’Oregon en échange du joueur de 19 ans. Le meneur des Blazers a aimé le tweet d’un fan lui demandant de ramener l’intérieur des Pels à Portland. De quoi attiser encore plus les spéculations autour d’un duo Dame/Zion.