NBA : Le cauchemar vécu par cette star aussi attendue que Wembanyama

Ces derniers mois n’ont pas été exempts de tous reproches pour Zion Williamson. Pour la quatrième année de suite, l’intérieur des Pelicans n’a joué qu’une partie de la saison NBA. 29 matchs en 2023-24 et puis plus rien. Souvent critiqué pour ses kilos en trop, le joueur de 22 ans enchaîne les blessures et le voilà désormais au centre d’une affaire extra-sportive, ce qui a le don d’agacer sa franchise.

En 2019, il était attendu comme l’un des plus grands, des plus forts, des plus impressionnants prospects que la NBA ait connus. Quatre saisons plus tard, Zion Williamson est plutôt reconnu pour être un adepte de l’infirmerie. L’ancien numéro un de la Draft peine à enchaîner les matchs du fait de blessures récurrentes, aux genoux, aux pieds ou comme dernièrement, aux ischio-jambiers. 114 matchs en 4 saisons c’est quand même sacrément handicapant pour la Nouvelle-Orleans qui a misé très très gros sur sa star. Et le voilà désormais à la tête d’un scandale avec une actrice X.

Zion prit dans une affaire extra-sportive

Zion Williamson doit en plus de sa rééducation, gérer une affaire d’infidélité avec Moriah Mills alors qu’il s’apprête à avoir un enfant avec une autre femme. Dernièrement, l’actrice X a révélé vouloir emmener l’intérieur des Pels au tribunal et entend bien se venger en révélant des sextapes : « Ta carrière NBA sera terminée une fois que la sextape sera révélée, c’est terminé pour toi. Tu vas tout perdre et souffrir pour ce que tu m’as fait. » a-t-elle écrit à destination de Williamson sur les réseaux sociaux. Voilà donc le joueur de 22 ans dans de sales draps.

Zion et les Pelicans, c’est terminé ?

Pour avoir plus fait parler de lui ailleurs que sur le parquet, Zion Williamson pourrait être tradé par les Pelicans. La relation entre les deux camps serait très tendue dernièrement. Si la semaine dernière, les dirigeants ont rencontré l’athlète au siège de la franchise de Louisiane, où le General Manager David Griffin et la propriétaire Gayle Benson y étaient notamment présents, la discussion aurait été majoritairement positive et les cadres y auraient montré une envie de renforcer leurs liens avec Williamson. Cependant, un trade n’est pas à exclure totalement. Il faudra attendre la Draft pour y voir plus clair puisque Portland s’intéresserait à l’intérieur des Pels en échange notamment de son pick #3.