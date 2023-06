Avant Ja Morant, la NBA avait déjà frappé fort

Florian Barré

La jeune star des Memphis Grizzlies, Ja Morant, connaît une période délicate. Après avoir récidivé en s’affichant avec une arme à feu sur Instagram, le meneur de 23 ans a été suspendu par la NBA pour les 25 premiers matchs de la prochaine saison. Une sanction lourde certes, mais la Grande Ligue s’est déjà montrée plus cruelle face à différents comportements.

Vendredi dernier, Ja Morant connaissait enfin la couleur de sa suspension en NBA. Bon nombre d’observateurs imaginaient un scénario où le meneur des Grizzlies ne jouerait pas au moins 41 des 82 matchs de la saison régulière. Adam Silver s’est montré plus clément en infligeant seulement 25 matchs loin des parquets au joueur de 23 ans. Une sanction qui coûtera quand même cher à Morant. Il laisse de côté 300.000 dollars de salaire à chaque match manqué, soit un total estimé à 7 millions d’euros.

La plus grosse sanction de l’histoire de la NBA

Mais avec seulement 30% des rencontres de la prochaine saison qu’il regardera de chez lui, Ja Morant peut relativiser. Il est loin du record en la matière, même en mettant de côté les joueurs définitivement bannis de la NBA comme Michael Ray Richardson, Richard Dumas ou Roy Tarpley. La sanction la plus sévère est réservée à Ron Artest, qui lors d’un match entre les Pistons et les Pacers le 19 novembre 2004, s’est accroché avec Ben Wallace. Si cet accrochage n’a rien de choquant malgré l’intervention des arbitres pour séparer les deux hommes, c’est le gobelet d’un fan des Pistons reçu en pleine face par Artest qui va transformer la situation en un pugilat incontrôlable. Allongé sur la table de marque, Ron Artest s’est levé, animé par une soif de vengeance pour retrouver l’auteur de cet acte dans les gradins et l’agresser. Le lendemain, la NBA prenait une grande décision. Artest a été condamné à une saison entière loin des parquets, soit 86 matchs (73 en saison régulière et 13 en playoffs). Son coéquipier Stephen Jackson (30 matchs de suspension) a lui aussi subit la loi de David Stern, ancien patron de la NBA.

Les autres lourdes sanctions

Derrière Ron Artest, la seconde plus lourde suspension de l’histoire est pour Latrell Sprewell, coupable d’avoir étranglé son coach, PJ Carlesimo, le 1er décembre 1997. D’abord écarté pour 10 matchs, l’arrière a finalement été suspendu par les Warriors pour le reste de la saison 1997/1998. Finalement, après un appel du joueur, la sanction sera ramenée à 68 rencontres. Gilbert Arenas et Javaris Crittenton ont eux été suspendus pour avoir apporté des armes dans le vestiaire des Wizards suite à une altercation. Le premier a pris 50 matchs, le second 38. Plus récemment, Miles Bridges a été sanctionné pour 30 rencontres pour des faits de violences conjugales sur son ex-compagne, devant leurs enfants. L’ailier des Hornets a encore 10 matchs à purger. En somme, Ja Morant vient de subir la 8e plus grosse sanction de l’histoire de la NBA, juste derrière les 26 matchs purgés par Kermit Washington en 1977, pour avoir donné un coup de poing à son adversaire du soir Rudy Tomjanovich.