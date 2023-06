NBA : La carrière d'un numéro un de Draft est menacée

Florian Barré

Alors que Zion Williamson pourrait être échangé très prochainement par les Pelicans, le nom de l’intérieur revient régulièrement ces derniers temps pour d’autres raisons, extra-sportives cette fois-ci. Le numéro 1 de la Draft 2019 est dans la tourmente suite à une histoire de tromperie avec Moriah Mills, une actrice X américaine. Cette dernière le menace désormais de lui gâcher sa carrière.

Déjà malmené en NBA par des blessures récurrentes, Zion Williamson voit un autre gros problème lui pendre au-dessus de la tête. Alors qu’il espérait sans doute vivre un été tranquille avec la naissance de sa fille, l’intérieur des Pelicans doit désormais gérer un scandale avec l’actrice X Moriah Mills. Cette dernière lui reproche d’avoir été infidèle et a explosé, via une série de tweet, lorsqu’elle a appris que le joueur de 22 ans allait avoir un enfant avec une autre femme.

NBA : Wembanyama, le scénario impossible https://t.co/0lswYqt7Fh pic.twitter.com/pcl7nlxpYC — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

« Tu vas tout perdre »

Après avoir balancé un tas d’informations privées, Moriah Mills est revenu à la charge sur les réseaux sociaux en affirmant que Williamson n’allait pas être tradé puisqu’il venait d’acheter une nouvelle maison à la Nouvelle-Orleans. Ce lundi soir, elle a de nouveau écrit à l’encontre de l’intérieur des Pels. Cette fois-ci, toujours via une série de tweets, elle menace de balancer une sextape qui pourrait gâcher la carrière de son ancien petit ami : « Ta carrière NBA sera terminée une fois que la sextape sera révélée, c’est terminé pour toi », « Tu vas tout perdre et souffrir pour ce que tu m’as fait », « NBA j’ai des sextapes de moi et Zion Williamson et il en a aussi sur son second téléphone. Tradez-le, il ne mérite pas d’être à New Orleans !!! Les sextapes seront révélées bientôt », « Échangez ce gars, assez c’est assez Pelicans. Je vais tout poster c’est la dernière fois que tu me trahis » a affirmé l’actrice X.

« Je vais t’emmener au tribunal »