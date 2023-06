Une star de la NBA se retire

Florian Barré

Outre les rumeurs de trades qui circulent sans arrêt ces derniers jours, un vétéran à déposer les armes ce dimanche. Après une saison sans jouer et sans contrat, Lou Williams a décidé de prendre sa retraite sportive. À bientôt 37 ans, l’ancien meilleur sixième homme de la NBA a signé une magnifique carrière avec près de 14 points de moyenne et plus de 1 100 matches joués.

On ne le savait pas encore à l’époque mais Lou Williams disputait son dernier match NBA, après 17 intenses saisons, le 5 avril 2022 face aux Toronto Raptors. Une blessure au dos et une année sans contrat plus tard, l’arrière décide de s’écarter définitivement du paysage basket dans une vidéo YouTube émouvante. Celui qui a été désigné meilleur sixième homme de la saison, à trois reprises dans la Grande Ligue, aura marqué la dernière décennie de son empreinte.



Une carrière bien remplie

L’ancien arrière a hérité de la distinction de meilleur sixième homme en NBA quand il évoluait dans les rangs de Toronto en 2014-15 et avec les Clippers lors des campagnes 2017-2018 (22,6 points de moyenne) et 2018-2019. Titularisé seulement 122 fois dans sa carrière, Louis, de son vrai prénom, est le joueur remplaçant le plus prolifique de l’histoire avec 13 396 points inscrits. Drafté au second tour en 2005 par les Sixers, il a également évolué du côté des Lakers, des Rockets et des Hawks où il a terminé sa carrière.

« J’ai des choses plus importantes à faire »