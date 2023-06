NBA : LeBron James, flop... Wembanyama se lâche totalement avant la Draft

Thibault Morlain

Plus que quelques heures maintenant avant de voir Victor Wembanyama être appelé en numéro 1 et rejoindre officiellement les Spurs. En attendant, le crack français vient de débarquer aux Etats-Unis et fait le tour de certains médias. L'occasion pour Wembanyama de s'exprimer sur la possible pression qui entoure son arrivée en NBA.

Annoncé comme l'un des plus grands cracks du basket, Victor Wembanyama va enfin débarquer en NBA. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Français va être drafté, vraisemblablement en tant que numéro 1 chez les Spurs de San Antonio. Le début d'une nouvelle aventure pour Wembanyama. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, c'est déjà la folie pour le joueur de 19 ans. Cela fait déjà plusieurs mois qu'on ne parle que de lui aux Etats-Unis. Victor Wembanyama est ainsi très attendu pour ses débuts en NBA et il faudra compter sur lui pour répondre présent et être à la hauteur.

« Aucune pression sur mes épaules »

Invité du podcast de JJ Reddick, Victor Wembanyama a répondu à la pression présente à l'approche de la Draft comme on déjà pu le vivre Michael Jordan et LeBron James. A cela, celui qu'on annonce chez les Spurs a expliqué, rapporté par Parlons Basket : « Je ne ressens aucune pression sur mes épaules ou autre. Simplement parce que je vis librement. Un peu comme un esprit libre en permanence. La façon dont je joue est celle qui me plaît, celle dont j’ai toujours voulu jouer. C’est moi. J’essaie de montrer ma vraie personnalité sur le parquet et d’être moi-même ».

« Je ne vais jamais commencer à faire de la m*rde »