Neymar : Une offre en or arrive, le PSG exulte

Thomas Bourseau

Invité à aller voir ailleurs cet été par la direction du PSG, Neymar semblerait prêt à rester à Paris en raison de la venue de Luis Enrique qu’il a côtoyé au FC Barcelone. Néanmoins, Al-Hilal pourrait relancer le feuilleton. Explications.

Et si l’arrivée de Luis Enrique au PSG relançait le feuilleton Neymar ? A en croire L’Equipe , le Brésilien serait finalement emballé par l’idée de rester à Paris, son ancien coach au FC Barcelone étant sur le point d’y déposer ses valises. Enrique aurait également à coeur de pouvoir compter sur Neymar la saison prochaine au Paris Saint-Germain.

«Neymar ? En coulisses, on fait tout pour le voir partir»

Néanmoins, la volonté première du comité de direction du PSG serait toujours de se séparer de Neymar avant la clôture du mercato estival et ce, bien que son contrat expirera en juin 2027 comme le10sport.com vous l’a souligné le 6 juin dernier et comme l’éditorialiste Daniel Riolo l’a annoncé sur les ondes de RMC pour l’ After Foot. « Ça me fatigue le cerveau d’entendre qu’avec Luis Enrique, ça va filer droit, que ça va changer Neymar et que l’on va nous vendre l’espoir du retour de Neymar alors qu’en coulisses, on fait tout pour le voir partir ».

PSG : Neymar fait le buzz avec une annonce surréaliste https://t.co/pLXM8Ofx0l pic.twitter.com/BK8d1DG2MW — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Le PSG sauvé par Al-Hilal pour le transfert de Neymar ?