Mercato : Guardiola promet un enfer au PSG

Thomas Bourseau

Bernardo Silva est une pièce-maîtresse de l’effectif de Pep Guardiola qui a perdu son capitaine Ilkay Gündogan en partance pour le FC Barcelone. Le PSG en rêve, mais Manchester City prévoirait de conserver sa star.

« Je ne suis pas directeur sportif ». De passage en Espagne cette semaine, Pep Guardiola se montrait peu loquace au sujet du dossier Bernardo Silva. Et pourtant, l’entraîneur de Manchester City cultiverait un désir précis au sujet de l’avenir de son chouchou et de son milieu offensif polyvalent : qu’il reste chez le champion d’Europe malgré les sollicitations du FC Barcelone, mais surtout du PSG et de l’Arabie saoudite.

Pas d’accord avec l’Arabie saoudite, le PSG toujours dans le coup…

Ces dernières heures, Marca a annoncé que Bernardo Silva devrait quitter Manchester City pour rejoindre Cristiano Ronaldo et d’autres stars en Saudi Pro League. Pourtant, Fabrizio Romano a confié sur son compte Twitter en toute fin de soirée mercredi que le Portugais n’aurait pris aucune décision au sujet de son avenir à l’instant T. De quoi faire souffler le PSG et ses dirigeants qui feraient es pieds et des mains en coulisse pour l’attirer dans la capitale comme le10sport.com vous l’a souligné.

City veut garder Bernardo Silva, et promet des négociations éreintantes