PSG : Il pousse un énorme coup de gueule sur le transfert de cette star

Comme indiqué par Le 10 Sport, Bernardo Silva fait partie des priorités de Luis Campos lors de ce mercato estival. Le conseiller sportif du PSG souhaite s’attacher les services du joueur de Manchester City, qui serait également dans le viseur de l’Arabie Saoudite. Un potentiel transfert qui inquiète énormément Jamie Carragher.

Alors que les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte sont encore en attente d’officialisation, le PSG n’en a pas terminé avec son mercato estival. En plus d’un attaquant, le club de la capitale a également fait de Bernardo Silva une de ses priorités pour venir renforcer son effectif cet été. Selon nos informations, l’international portugais est ouvert à un départ de Manchester City, qu’il a rejoint en 2017 et avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2025, et se verrait bien rejoindre le PSG.

Incroyable, le PSG fonce sur un Champion d’Europe https://t.co/FoO0zMSC5L pic.twitter.com/Y8Si7eGW91 — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

L’Arabie Saoudite veut s’offrir Bernardo Silva

Mais dernièrement, Marca évoquait un intérêt de l’Arabie Saoudite pour Bernardo Silva. Après Cristiano Ronaldo, le pays du Golfe a réussi à attirer Karim Benzema et N’Golo Kanté cet été, mais a laissé passer sa chance dans le dossier Lionel Messi. Pour se rattraper, l’Arabie Saoudite voudrait donc s’attacher les services du Portugais âgé de 28 ans. Si selon Foot Mercato Bernardo Silva ne serait pas très emballé à cette idée, la possibilité qu’il rejoigne l’Arabie Saoudite inquiète grandement Jamie Carragher.

« Si cela se produit, cela change la donne »