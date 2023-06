Mercato : Grosse surprise réservée par le PSG ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Parmi les priorités du PSG cet été, il y a un milieu de terrain. Après Manuel Ugarte qui est en passe d’être officialisé, le club de la capitale voulait s’offrir Ilkay Gündogan. Mais l’international allemand est à deux doigts de s’engager avec le FC Barcelone. Néanmoins, s’il n’est pas inscrit d’ici le 12 août, le futur ex-capitaine de Manchester City sera de nouveau libre.

Ce n’est pas encore officiel mais le PSG semble bien parti pour louper le coche avec Ilkay Gündogan. Libre de tout contrat, l’international allemand a décidé de ne pas prolonger avec Manchester City. Même si les Skyblues ont tenté de le conserver, Gündogan, qui a remporté le triplé avec le club anglais, n’a pas voulu rempiler.

Le Barça proche de conclure le dossier

Et le FC Barcelone est parti pour rafler la mise. Voilà plusieurs mois que le club catalan s’intéresse à Ilkay Gündogan et ce dossier touche à son terme. Mercredi, la presse espagnole annonçait que tout était quasiment bouclé entre le milieu de terrain allemand et le Barça. Un coup dur pour le PSG qui souhaitait tenter sa chance.

Mbappé : Coup de tonnerre, le PSG attend l’offre du Real Madrid https://t.co/WnsR3FfqTo pic.twitter.com/RASZQBO1bs — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Un énième rebondissement attendu ?