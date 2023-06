Le PSG boucle une énorme recrue sur le mercato, c’est validé

Benjamin Labrousse

Largement pressenti pour prendre la succession de Christophe Galtier sur le banc du PSG, Luis Enrique serait tombé d’accord avec la direction parisienne pour un contrat de deux ans. L’Espagnol arrive à Paris suivi d’une belle réputation, notamment celle d’un ancien vainqueur de Ligue des Champions. D’ailleurs, le vestiaire parisien verrait d’un bon œil sa nomination en tant qu’entraîneur.

Un an après avoir annoncé vouloir entamer une véritable « révolution » au sein du club, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi est obligé de changer ses plans. L’opération Christophe Galtier n’aura donc pas fonctionné alors que l’entraîneur français sort de l’une des saisons les plus compliquées du club parisien depuis son passage sous pavillon qatari en 2011. Et si le conseiller sportif Luis Campos a été maintenu pour une seconde saison à Paris comme nous vous le révélions en exclusivité en février dernier, le Portugais n’a plus le droit à l’erreur sur le mercato.

Luis Enrique bientôt entraîneur du PSG pour deux ans

Ainsi, depuis plusieurs joueurs, Christophe Galtier négocie avec la direction parisienne les modalités de son limogeage. Le 7 juin dernier, nous vous révélions que Luis Enrique était l’un des candidats les plus sérieux à la succession de Galtier, l’Espagnol ayant toujours eu de forts soutiens en interne. L’Équipe a récemment confirmé que Luis Enrique devrait s’engager pour deux ans avec le PSG, devenant le deuxième entraîneur espagnol du club parisien après Unaï Emery.

« Les premiers retours sont positifs »