PSG : Il dit non pour ce transfert, Mbappé jubile

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Bernardo Silva est la priorité estivale de Kylian Mbappé et de Luis Campos. Alors que l'Arabie Saoudite aurait préparé une offensive XXL pour le milieu offensif de Manchester City, le numéro 7 et le conseiller football du PSG peuvent souffler. En effet, Bernardo Silva ne serait pas emballé par l'idée de migrer vers ce pays.

Après avoir bouclé les signatures de Milan Skriniar, Marco Asensio et de Manuel Ugarte, le PSG veut à tout prix s'offrir les services de Bernardo Silva. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 20 de Manchester City est la priorité de recrutement de Kylian Mbappé et de Luis Campos. Ainsi, pour boucler ce dossier, le conseiller football du PSG a prévu de formuler une offre pour Bernardo Silva. Toutefois, le club de la capitale serait opposé à un adversaire redoutable.

Bernardo Silva n'est pas convaincu par l'Arabie Saoudite

Après avoir séduit Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Karim Benzema et N'Golo Kanté (Al Ittihad), l'Arabie Saoudite aurait préparé une offre XXL pour Bernardo Silva, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Manchester City. Mais heureusement pour le PSG, l'international portugais devrait snober les clubs saoudiens.

Le PSG cherche la bonne formule pour Bernardo Silva