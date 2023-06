Ejecté par le PSG, il balance tout

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Georginio Wijnaldum a été poussé vers la sortie par le PSG. Prêté avec option d'achat à l'AS Rome, l'international néerlandais est revenu sur son départ du club parisien, lâchant toutes ses vérités sur la manière dont il a été traité.

Après une saison au PSG, Georginio Wijnaldum n'était plus dans les plans du club. Par conséquent, Christophe Galtier et Luis Campos ont placé le milieu de terrain de 32 ans dans un second groupe d'entrainement l'été dernier, en attendant de lui trouver un nouveau point de chute. Prêté avec option d'achat à l'AS Rome, Georginio Wijnaldum va retrouver le PSG à l'intersaison. Interrogé par L'Equipe , l'international néerlandais s'est livré sur son départ du club parisien.

« Je suis revenu et les premiers jours, je me suis entraîné avec l'équipe normalement. Puis on m'a demandé de m'entraîner avec d'autres joueurs sur lequel le club ne comptait pas. Ils m'ont dit que je n'étais pas dans les plans donc je suis resté à Paris pendant que le club cherchait une solution. Surprise par cette décision ? Vous savez, tout le monde prend des décisions avec la manière dont il a envie de gérer une situation. C'était la décision du club et je l'ai acceptée » , a confié Georginio Wijnaldum, avant d'en rajouter une couche.

