L’OM s’entend avec un joueur, un gros transfert se prépare

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2025, Mattéo Guendouzi devrait quitter l’OM durant le mercato estival, lui qui dispose toujours d’une belle cote sur le marché des transferts. Le club phocéen attendait en effet une offre de West Ham, tout comme l’entourage de l’international français. De quoi laisser peu de doute sur son avenir.

Disposant toujours d’une belle cote sur le mercato malgré son changement de statut au cours des derniers mois sous Igor Tudor, Matteo Guendouzi vit probablement ses derniers jours en tant que joueur de l’OM. Le départ de l’international français est en effet dans les tuyaux depuis un certain temps, lui qui suscitait déjà l’intérêt de plusieurs clubs au cours du mercato hivernal.

L’OM et le clan Guendouzi attendent une offre

D’après les informations divulguées par L’Equipe ce jeudi, le transfert de Matteo Guendouzi est toujours envisagé par l’OM, mais également par l’entourage du milieu de terrain, les deux parties espérant une belle offre de West Ham pour acter la fin de leur union. Une offensive pourrait avoir lieu une fois la sortie de Declan Rice validée par la formation de Premier League.

« Il va y avoir des discussions »