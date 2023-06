PSG : C’est terminé pour Neymar

Arnaud De Kanel

Auteur d'un excellent début de saison, Neymar a de nouveau été freiné par une blessure et son attitude a encore fait parler. Le Brésilien agace dans la capitale et le PSG compte bien le transférer cet été. Selon nos informations, Chelsea est venu aux renseignements pour l'attaquant.

Le divorce est proche entre Neymar et le PSG. Outre ses blessures, le Brésilien agace à cause de son comportement qui frise l'irrespect. Certains estiment que l'aventure de l'attaquant touche même à sa fin et qu'il faudrait tourner la page cet été à l'image de Ludovic Obraniak. « Ça fait déjà un moment que l’histoire est finie entre le PSG et Neymar. Le football n’est peut-être plus sa priorité. Or, il veut continuer dans des clubs qui jouent les premiers rôles. Ce qui est terrible pour lui c’est que le PSG serait prêt à le prêter pour s’en débarrasser, tellement il est devenu persona non grata au PSG. Xavi au FC Barcelone n’en veut même pas, c’est un désaveu terrible pour un joueur qui souhaite retourner au FC Barcelone. Je n’y crois plus. Ça ne peut plus coller, il est dans la provocation perpétuelle avec le club. Ça finira mal cette histoire », a déclaré l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux sur le plateau de L'Equipe de Greg . Le PSG n'en pense pas moins.

Le PSG pousse pour vendre Neymar

Bien qu'il soit bien décidé à rester au PSG notamment à cause de la prochaine venue de Luis Enrique sur le banc, Neymar est poussé vers la sortie selon nos informations. Jérôme Rothen l'a d'ailleurs confirmé dans son émission sur RMC . « S’il y a des offres, Neymar ne sera plus là », a martelé l'ancien milieu de terrain du PSG. Un club se tient prêt à dégainer.

PSG : Incroyable, le transfert de Mbappé est acté pour un montant record ! https://t.co/9mH3mGz7kD pic.twitter.com/EuR6BTpnei — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Chelsea à l'affût