PSG : Incroyable, le clan Mbappé a piégé le Qatar

En mai 2022, le Paris Saint-Germain avait choqué le monde en réussissant l’impossible. Déjà annoncé au Real Madrid, Kylian Mbappé a fini par prolonger avec un contrat incroyable à la clé et son influence au sein du club est devenue immense, laissant croire à un véritable projet d’avenir construit autour de lui. Pourtant, tout pourrait s’arrêter dès le mois de juin 2024 !

Tous les projets du PSG sont remis en question. Avec le départ de Lionel Messi et celui plus que souhaité de Neymar, les dirigeants parisiens souhaitaient donner encore plus les clés du projet à Kylian Mbappé. Mais voilà que la star française annonce publiquement son envie de ne pas prolonger et donc de quitter le club dès juin 2024, déclenchant une véritable crise.

Rien ne va plus entre le clan Mbappé et le PSG

D’après les informations de MARCA , les propriétaires du PSG seraient extrêmement agacés par la situation. Cela serait notamment le cas du président Nasser Al-Khelaïfi, qui se sentirait carrément trahis par un joueur auquel le club a tout donné lors de sa prolongation en mai 2022. Il y aurait des discussions avec le clan Mbappé pour trouver une solution, mais pour le moment la tension ambiante compliquerait les choses.

Un dossier dans l’impasse ?