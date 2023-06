Stupeur au PSG, l'ultimatum XXL de Mbappé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option pour prolonger automatiquement d'une saison. Alors qu'il pourrait changer de club librement et gratuitement dans un an, le numéro 7 du PSG aurait fixé une énorme condition pour son avenir : de participer aux JO à Paris avec l'équipe de France.

A la fin de l'exercice 2021-2022, Kylian Mbappé a rempilé avec le PSG pour une durée de deux saisons. Alors qu'il dispose d'une option pour étendre son bail d'une année, le numéro 7 parisien a décidé de ne pas l'activer. Et il n'a pas manqué de le faire savoir à la direction du PSG.

PSG : Mbappé le veut, une offre stratosphérique est dégainée https://t.co/jAHrUILOMq pic.twitter.com/dNBdSSnL4M — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

Mbappé veut à tout prix jouer les JO 2024

Pour éviter un transfert à 0€ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat le 30 juin 2024, le PSG aurait décidé de le vendre dès cet été, et ce, s'il ne change pas d'avis concernant sa prolongation. De son côté, le vice-champion du monde français camperait sur sa position et aurait déjà fixé une condition XXL à son prochain club.

L'avenir de Mbappé est conditionné par les Jeux