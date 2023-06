Griezmann au PSG, un incroyable coup à 25M€ est annoncé

La rédaction

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé apparait de plus en plus incertain, le PSG s'est mis en quête d'un remplaçant. Le club parisien rechercherait un profil français et aurait coché le nom d'Antoine Griezmann. Surtout que l'actuel joueur de l'Atlético dispose d'une clause libératoire famélique au vue de sa saison en Espagne.

C'est déjà terminé pour Kylian Mbappé ? Plus d'un an après sa prolongation, le joueur du PSG refait parler de lui. Il a refusé d'étirer son bail jusqu'en 2025. Le PSG envisage de le vendre afin d'éviter de le voir filer gratuitement au Real Madrid l'année prochaine.

Le PSG tente Griezmann

Le PSG se prépare à toutes les éventualités, notamment à celle de le perdre. Ainsi, le club parisien a tenté de trouver la perle rare sur le marché et aurait coché le nom d'Antoine Griezmann, auteur d'une grande saison à l'Atlético. Selon Foot Mercat o, Al-Nassr serait sur le point de transmettre une offre pour le recruter.

Le prix du joueur reste famélique

Mais selon le média, seul 25M€ seront nécessaires pour recruter Griezmann. En effet, cette somme correspond au montant de sa clause libératoire. Auteur de 15 buts, le joueur de l'équipe de France risque d'être courtisé sur le marché des transferts.