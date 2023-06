OM : Le pote de Griezmann a choisi sa prochaine destination

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia va faire ses valises et changer de club cet été. Alerté par la situation de l'international centrafricain, l'OM aimerait en profiter pour boucler son transfert. Toutefois, Geoffrey Kondogbia privilégierait un transfert vers la Premier League.

Pour renforcer son milieu de terrain, l'OM s'intéresserait à Geoffrey Kondogbia. D'après les informations d' AS , le club présidé par Pablo Longoria serait emballé par l'idée de recruter l'international centrafricain lors de ce mercato estival. Toutefois, Geoffrey Kondogbia privilégierait une autre destination pour son avenir.

L'OM en pince pour Kondogbia

Selon AS , Geoffrey Kondogbia ne ferait plus partie des plans de Diego Simeone à l'Atlético. Ainsi, le pote d'Antoine Griezmann devrait quitter les Colchoneros lors de cette fenêtre de transferts. Et il serait en quête de l'offre qui répond le mieux à ses attentes sportives et financières.

Kondogbia veut rejoindre la Premier League