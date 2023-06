PSG : Un mercato XXL était réservé à Mbappé

Thibault Morlain

L’année dernière, le PSG a utilisé tous les moyens nécessaires pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Finalement, le Français a snobé le Real Madrid pour signer un nouveau contrat avec le club de la capitale. Il faut dire que de sérieux arguments avaient été mis sur la table. En plus de l’argent offert par le Qatar, Mbappé s’était vu promettre un recrutement colossal pour le PSG.

Cet été, le PSG semble donc ouvert à se séparer de Kylian Mbappé. Cela n’était pas le cas il y a un an quand on annonçait le Français au Real Madrid dans le cadre d’un départ libre. Finalement, Mbappé a prolongé à Paris. Et pour le convaincre, le Qatar lui avait promis du lourd pour le mercato estival.

« Mbappé avait parlé à Lewandowski »

Un attaquant de pointe avait été promis à Kylian Mbappé : Robert Lewandowski. Pour El Larguero , Andres Onrubia assure ainsi : « Il y avait en premier lieu Robert Lewandowski, c’était l’option principal pour l’attaque. Mbappé avait parlé au Polonais, mais final, il n’a pas été convaincu car il a signé pour le FC Barcelone ».

Bernardo Silva, Tchouaméni, Skriniar…