Un crack va quitter définitivement le PSG

Jean de Teyssière

Alors que le PSG est en plein mercato et cherche à se renforcer offensivement, la fuite des talents continue. C'est une habitude, le club parisien laisse souvent filer ses titis qui, pour certains d'entre eux, explosent une fois parti. C'est le cas de Mike Maignan, Kingsley Coman ou même Christopher Nkunku. En sera-t-il de même pour Ayman Kari ? Le jeune milieu de 18 ans a été prêté au FC Lorient et pourrait bien y rester une année de plus. Où même partir en Angleterre.

Le prêt d'Ayman Kari à Lorient s'est passé tout doucement, avec seulement cinq matchs disputés. Le milieu de 18 ans, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2025 n'a pas encore été décisif mais il découvre petit à petit le haut niveau que demande la Ligue 1. Son avenir reste lié au FC Lorient même si des appels outre-Manche pourraient changer la donne.

Kari reste à Lorient...

D'après les informations de RMC Sport, le FC Lorient aimerait garder Ayman Kari la saison prochaine. Il se pourrait qu'il se fasse à nouveau prêter par le PSG, mais cette fois-ci pour une année complète. Le jeune milieu de 18 ans serait sensible au projet des Merlus, mais pas que.

Le Qatar poursuit une tradition incroyable au PSG https://t.co/oZlfyG9pG7 pic.twitter.com/AEuapvdDe5 — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

...ou file en Angleterre ?

Dans tous les cas, son avenir ne s'inscrit pas dans la capitale et le PSG ne semble pas vouloir garder sa pépite. Parallèlement au FC Lorient, deux clubs anglais seraient intéressés par Ayman Kari selon RMC Sport, il s'agit d'Everton et de Leicester. Un choix qui ne laisse pas insensible le jeune joueur des Merlus. Et c'est lui qui aura le dernier mot.