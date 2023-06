Le PSG a trouvé sa nouvelle star, une offre est partie

Pierrick Levallet

À la recherche de renforts dans le secteur offensif cet été, le PSG pense notamment à Victor Osimhen. L'international nigérian plaît à Luis Campos, qui le connaît très bien depuis son passage au LOSC. Toutefois, Naples n'aurait pas l'intention de le laisser filer. Aurelio De Laurentiis serait d'ailleurs passé à l'action pour le prolonger.

Avec le départ de Lionel Messi et ceux possibles de Neymar et de Kylian Mbappé cet été, le PSG a tout intérêt à se renforcer dans le secteur offensif. Luis Campos aurait donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le conseiller football chercherait notamment un nouveau numéro 9. Et la formation parisienne aurait déjà identifié sa nouvelle star sur le mercato.

Le PSG veut Osimhen, Naples en demande 180M€

Le PSG souhaiterait mettre la main sur Victor Osimhen. La star de Naples - auteur d’une saison à 31 buts et 5 passes décisives en 39 matchs - plairait à Luis Campos, qui le connaît très bien. Il faudra néanmoins sortir le chéquier puisque Naples réclamerait entre 150 et 180M€. Avec ce montant mirobolant, le club italien espère refroidir les prétendants du Nigérian afin de le garder cet été.

De Laurentiis a déjà dégainé pour le prolonger