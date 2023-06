Un club de Ligue 1 va sauver le PSG dans ce transfert à 160M€

Jean de Teyssière

Entre le LOSC et le SSC Naples, une véritable histoire d'amour est née. En 2020, le club nordiste vend Victor Osimhen contre 80M€ au club italien et la suite est radieuse avec un titre de champion d'Italie, le premier depuis 1990. Et devant l'insistance du PSG de vouloir recruter Victor Osimhen, le LOSC pourrait cette fois-ci donner un coup de main au club parisien s'il décide de lâcher son attaquant, Jonathan David, pisté par Naples.

Voulant à tout prix se renforcer offensivement, le PSG aurait jeté son dévolu sur le nom de Victor Osimhen. L'attaquant napolitain, auteur de 31 buts cette saison pourrait quitter les bords de la Méditerranée ce week-end en cas d'offre acceptable pour son club. Club qui réfléchit déjà son remplaçant et qui regarde du côté de la France.

160M€ pour Osimhen

D'après Il Mattino , Victor Osimhen serait suivi de près par le PSG et Chelsea et les enchères auraient commencé. Pour le moment, la somme proposée serait de 120M€, trop peu pour Naples et son président Aurelio De Laurentiis qui en demandent entre 150 et 160M€...

Naples vise David en cas de départ d'Osimhen