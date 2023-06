Zidane se lâche sur ce transfert incroyable

Jean de Teyssière

Le Real Madrid poursuit sa transition et parie sur l'avenir avec des jeunes talentueux comme Vinicius Jr, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouaméni. Et récemment, le club madrilène a enregistré la venue de Jude Bellingham, 19 ans, en provenance du Borussia Dortmund contre la somme de 103M€. Il portera le numéro 5, comme un certain Zinédine Zidane qui lui a rendu hommage.

Il ne manque plus que Kylian Mbappé et le Real Madrid aura une équipe, sur le papier, imbattable. Pour le moment, le crack de Bondy est toujours au PSG, même s'il pourrait ne pas y faire de vieux os, le club parisien souhaitant le vendre s'il ne prolonge pas jusqu'en 2025. En attendant, le club madrilène s'active sur le marché des transferts et signe, avec l'arrivée de Jude Bellingham, le début d'une transition et d'une préparation assidue de l'avenir.

« Mbappé est un grand joueur et j'adorerai jouer avec lui »

Lorsque Jude Bellingham a été présenté à la presse à son arrivée au Real Madrid, l'international anglais a forcément dû répondre aux questions concernant Mbappé et voici ce qu'il avait répondu : « Mbappé est un grand joueur et j'adorerais jouer avec lui, qui n’aimerait pas ? C'est quelque chose que je ne peux pas commenter. Je n'ai vu que ce qu'il y a sur Internet et je pense que tout ce que l'on voit n'est pas vrai et qu'il ne faut pas croire les choses mot pour mot. »

Zidane au PSG ? L’annonce qui relance tout https://t.co/zy22ca7HYj pic.twitter.com/kjt0aIpVHC — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

« Bellingham est prêt à jouer à Madrid »