Mercato : Zidane sort du silence sur son avenir

Le PSG devrait se séparer de Christophe Galtier. Pour le moment, un accord n'a pas encore été trouvé entre les deux parties mais une chose est sûre : l'ancien entraîneur de l'OGC Nice ne sera pas sur le banc parisien la saison prochaine. Le PSG a sondé plusieurs entraîneurs et le nom de Zinédine Zidane est souvent revenu et ce dernier a justement évoqué son avenir.

Une fois que le départ Christophe Galtier sera officialisé par le club parisien, Luis Enrique devrait s'assoir sur le banc du PSG. Le nom de Zinédine Zidane avait été évoqué et avait aussi parcouru les couloirs du siège de l'OM ou encore de la Juventus de Turin.

Interviewé par l'émission de TF1, Téléfoot, le Ballon d'Or 1998 revient sur son avenir : « Je ne suis pas en activité donc j’entraine pas, je profite. J’espère me dire que rapidement je vais pouvoir entraîner. Ça fait peut-être deux ans que je n’ai plus ça mais ça va venir. »

