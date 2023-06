Zidane interpelle Mbappé, il va adorer

Jean de Teyssière

Zinédine Zidane est sans club depuis 2021 et la fin de l'aventure avec le Real Madrid. Il cherche un poste d'entraîneur mais ne se presse pas, préférant prendre le temps pour ne pas faire d'erreur. Ce dimanche, il a donné une interview dans laquelle il évoque notamment le numéro 7 du PSG, Kylian Mbappé à qui il prédit un grand avenir...

Lorsque Zinédine Zidane parle, tout le monde l'écoute. L'un des plus grands joueurs de l'histoire de football a accordé une interview à TF1 pour l'émission Téléfoot et a tressé les louanges de deux joueurs français, dont le numéro 7 du PSG, Kylian Mbappé.

« Benzema me fait lever de ma chaise »

Zidane évoque son successeur au palmarès des footballeurs français ayant remporté le Ballon d'Or, Karim Benzema : « S’il y en a un qui me fait lever de ma chaise, c’est Karim (Benzema). Peut-être aussi Luka Modric. On a l’impression qu’ils vont parfois perdre le ballon et puis non, ils arrivent toujours à s’en sortir, faire des choses exceptionnelles. J’ai eu la chance de les coacher mais ce sont surtout des joueurs qui m’ont bluffé à l’entraînement. »

« J'espère que Mbappé gagnera beaucoup de Ballons d'Or »