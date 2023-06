Panique à Paris, Guardiola veut boucler une opération au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé durant l'été 2021 au PSG, Achraf Hakimi devrait être courtisé cet été. A la recherche d'un remplaçant à Kyle Walker, Manchester City aurait fait de l'ancien joueur du Real Madrid une priorité. Le dossier aurait été initié par Pep Guardiola, qui croit en ses chances de réussite dans ce dossier.

La saison 2022/2023 n'a pas été une grande réussite pour Achraf Hakimi. Perturbé par des soucis extra-sportifs, l'international marocain est apparu emprunté sous le maillot du PSG. Alors que son contrat court jusqu'en 2026, le latéral marocain, proche de Kylian Mbappé, pourrait avoir l'occasion de se racheter la saison prochaine. A moins que Manchester City ne parvienne à l'arracher dans les prochaines semaines.





Guardiola fonce sur Hakimi

Selon les informations d 'As , l'équipe entraînée par Pep Guardiola a fait d'Hakimi son objectif numéro un pour remplacer Kyle Walker, dont l'avenir pourrait s'écrire au Bayern Munich. Le technicien catalan apprécie le profil du latéral droit parisien et pourrait passer à l'action dans les prochaines semaines. Récent vainqueur de la Ligue des champions, Manchester City serait prêt à payer le prix fort pour recruter Hakimi. Dans un entretien au média espagnol, son agent a lâché une première réponse à Guardiola.

« Achraf veut être heureux dans un projet sportif d'avenir »