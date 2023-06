L’OM est prêt à casser sa tirelire pour un attaquant

Arnaud De Kanel

Avec l'arrivée de Marcelino, l'OM peut enfin lancer son mercato. Plusieurs noms sont déjà sortis dans la presse ces derniers jours et le club phocéen continue d'explorer les pistes. Cette fois-ci, l'OM serait prêt à consentir un gros effort financier pour recruter Mehdi Taremi.

L'OM tient son nouvel entraineur. Marcelino a été intronisé vendredi et son arrivée va permettre à Pablo Longoria et Javier Ribalta de passer aux choses sérieuses. Selon La Provence , le club phocéen aimerait rapidement boucler la signature de deux attaquants pour épauler Alexis Sanchez. En ce sens, l'OM explorerait un nouveau profil.

Macron interpelle l’OM pour le mercato https://t.co/8K6z4k6u8l pic.twitter.com/IyzVb7rnm2 — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Taremi plait à l'OM

Les équipes de Pablo Longoria ont les yeux rivés sur le Portugal. Après avoir recruté Vitinha cet hiver, l'OM suivrait attentivement la situation de Mehdi Taremi selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri. L'attaquant iranien a marqué à 22 reprises et délivré 8 passes décisives cette saison en Liga Bwin avec le FC Porto. L'OM devra sortir le chéquier.

Porto réclame entre 15 et 20M€