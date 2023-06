L’OM tire le gros lot, une star prête à signer ?

Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria semble avoir trouvé le manager adéquat pour le club phocéen, mais qui pourrait en plus présenter un atout de taille dans le cadre de la prolongation de contrat d’Alexis Sanchez. Explications.

Après quelques jours d’incertitude, un sentiment lié aux échecs successifs de Pablo Longoria avec Marcelo Gallardo en raison d’un refus du coach et avec Paulo Fonseca, cette fois-ci à cause du LOSC qui a refusé de le libérer, le président de l’OM a mis fin au suspense du remplacement d’Igor Tudor. En toute fin de semaine dernière, Marcelino a été intronisé nouvel entraîneur de l’OM pour les deux prochaines saisons bien que le club phocéen n’ait pas communiqué la durée du contrat du technicien espagnol.

Marcelino débarque, Alexis Sanchez réfléchit à son avenir

Plusieurs ex-joueurs de Marcelino ont souligné tout ce que le coach pourrait et devrait apporter à l’OM. Sa rigueur, son style de jeu offensif et… une signature de contrat pour Alexis Sanchez ? Selon les informations de Foot Mercato , la nomination de Marcelino à l’OM ferait réfléchir Alexis Sanchez. Ce serait même l’une des raisons principales de l’absence de l’annonce d’un départ de sa part.

Macron interpelle l’OM pour le mercato https://t.co/8K6z4k6u8l pic.twitter.com/IyzVb7rnm2 — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Le management de Marcelino relancerait le feuilleton Sanchez