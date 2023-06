Macron interpelle l’OM pour le mercato

Arnaud De Kanel

Le mercato estival a ouvert ses portes et comme souvent, il risque d'y avoir du mouvement à l'OM. Le club phocéen a déjà officialisé la venue de son nouvel entraineur, Marcelino, et s'apprête à conclure le transfert de Geoffrey Kondogbia. En visite à Marseille, Emmanuel Macron a donné son avis sur ce mercato.

L'OM s'attend à un été mouvementé avec une dizaine de départs et autant d'arrivées. Pablo Longoria et Javier Ribalta vont pouvoir entamer les grandes manoeuvres car l'arrivée de Marcelino est bouclée et elle devrait débloquer plusieurs dossiers. Les supporters de l'OM attendent cela avec impatience à l'image d'Emmanuel Macron. Le président de la République va débuter sa visite à Marseille et il en a profité pour interpeller les dirigeants du club phocéen.

«Je reste personnellement confiant»

C'est pour le journal local, à savoir La Provence , qu'Emmanuel Macron s'est confié. « Cette saison a été riche pour l'OM, on a vu de très belles performances de l'équipe. Je reste un supporter fidèle du club. Je me garderais bien d'établir un pronostic. On va d'abord observer comment le mercato va se dérouler. Je suis comme qui dirait "gourmand" de constater le résultat final. Mais je reste personnellement confiant. Ce club dispose d'une force inouïe: il a une ville derrière elle, et même au-delà. Cela porte toujours l'exigence plus loin », a déclaré le président de la République.

«Il y a aussi une transition qui va se faire»