Le PSG et l’OM font la cour au même attaquant !

Thomas Bourseau

Après avoir fait les beaux jours de son club formateur Crystal Palace, Wilfried Zaha compterait se lancer un nouveau challenge à l’étranger. Libre de tout contrat, Zaha aurait été approché par le PSG et l’OM.

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes le 10 juin dernier et ni le PSG, ni l’OM n’a annoncé la moindre recrue. Il faut dire que les deux clubs étaient occupés à dénicher leur nouvel entraîneur. C’est désormais chose faite pour l’OM qui a nommé Marcelino dans l’optique de combler le vide laissé par Igor Tudor. Et pour le PSG, Luis Enrique serait l’heureux élu, mais l’annonce ne sera effectuée qu’une fois qu’un accord aura été trouvé avec Christophe Galtier au niveau de son licenciement.

Wilfried Zaha est libre

En coulisse, le PSG aurait déjà bouclé les venues de Manuel Ugarte, de Milan Skriniar et de Marco Asensio. Néanmoins, il semblerait que le Paris Saint-Germain et l’OM se disputeraient leurs services d’un seul et même attaquant. D’ailleurs, les deux clubs ont senti la bonne affaire puisque l’international en question sera agent libre le 30 juin prochain. Depuis plusieurs semaines, il est question d'un intérêt des rivaux historiques pour Wilfried Zaha. La presse anglaise a confirmé la tendance ces dernières heures.

Transferts : Le PSG a trouvé sa nouvelle pépite https://t.co/eEXGjXaYHq pic.twitter.com/wjJ7Cf71F6 — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Le PSG et l’OM l’ont approché !