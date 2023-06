Il quitte le PSG, Messi explose de joie

Thibault Morlain

Entre Lionel Messi et le PSG, l’aventure n’aura donc duré que deux ans. Arrivé en 2021 en provenance du FC Barcelone, l’Argentin a dernièrement fait ses adieux au club de la capitale, son contrat arrivant à expiration. Alors que Messi va désormais rejoindre l’Inter Miami, il n’a pas caché sa joie à propos de ce changement dans sa carrière.

Très attendu à son arrivée au PSG, Lionel Messi n’a pas connu que des moments faciles dans la capitale française. Alors que ses performances étaient parfois en deçà de son niveau, cela lui a valu d’énormes critiques de la part des supporters parisiens.

Messi en a fini avec son calvaire au PSG

« Au début c'était super, j'ai reçu beaucoup d'encouragements comme je l'ai souvent dit, mais après les gens ont commencé à me traiter différemment, une partie du public de Paris. La majorité, elle, m'a bien traité comme au début. Mais il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien », a d’ailleurs confié récemment Lionel Messi sur ses problèmes rencontrés au PSG.

« Je suis excité et très heureux »