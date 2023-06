Une star de Deschamps lui échappe, le PSG va jubiler

Thomas Bourseau

Envoyé en prêt par le PSG à Galatasaray, Mauro Icardi s’est refait une santé en Turquie et pourrait rapporter de l’argent à Paris grâce à une éventuelle vente au Milan AC pour l’ancien de l’Inter.

Le PSG n’est visiblement pas le seul club à s’être fait berner sur le mercato par Marcus Thuram. Depuis plusieurs semaines, il était question d’une belle chance pour le Paris Saint-Germain de mettre la main sur l’international français, qui aurait été très emballé par l’idée de retrouver Kylian Mbappé à Paris, son compère d’attaque et capitaine en équipe de France.

Le Milan AC s’est raté avec Thuram, place à Icardi !

Mais finalement, c’est l’Inter qui devrait rafler la mise dans la course à la signature de Marcus Thuram, au grand dam du PSG… et du Milan AC ! Selon Sport Mediaset, le club rossonero rechercherait un buteur et penserait à Mauro Icardi afin d’épauler Olivier Giroud après avoir raté le coche pour Thuram.

Mercato : La guerre continue entre le PSG et l’OM https://t.co/chqjs0j6LE pic.twitter.com/NmZpImPIQx — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Icardi a flambé en Turquie, retour à Milan ?